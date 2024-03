El papá de Camila Homs destrozó a Rodrigo De Paul: "Sin Messi es un desastre"

La periodista Karina Iavícoli fue quien se contactó con Horacio Homs y lo relató en el programa Intrusos: "Tengo una declaración del exsuegro y me dijo decilo. O sea que él me autoriza, para mí es muy fuerte". Con estas palabras, la panelista del ciclo dejó en claro que no estaba interesada en replicar sus palabras.