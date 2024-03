El explosivo anuncio de Rodrigo De Paul sobre su futuro: "Vengo trabajando hace mucho..."

Según se pudo observar en el adelanto, en la docuserie mostrarán su día a día en Madrid, ciudad donde vive Rodrigo De Paul desde 2021. Además, personas importantes de la vida del campeón del mundo dan sus testimonios: Diego Simeone, Ángel Di María, Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Paulo Dybala, Lionel Messi, Mónica Ferrarotti (madre), "Daddy" D'Andrea y Emiliano "Dibu" Martínez.

De Paul: viviendo el sueño serie Así será la carátula de la serie. Captura Instagram

Entre algunas de las frases más interesantes, Dybala generó muchas risas al describir su estilo: "Si jugás con él, lo amás. Pero si jugás en contra, lo querés cag*r a trompadas". Incluso, fue una de las cosas más virales del tráiler, ya que se hizo viral en redes sociales.

Por otro lado, Dibu recordó una divertida situación que le tocó vivir con él: "El otro día estaba parado y me dice 'decime que no me parezco a Beckham'. ¡Da! Tenés una moral. Vos sos Rodrigo. Beckham no salió campeón del mundo, vos sí le dije". Con esto último, el arquero de la Selección argentina continuó enalteciendo el hito conseguido en Qatar 2022.

Se filtró la nueva camiseta de la Selección argentina para la Copa América

La Selección argentina tendrá una nueva camiseta para la temporada 2024, que incluye la participación en la Copa América que se jugará en Estados Unidos a partir del 20 de junio. La indumentaria fue filtrada por el sitio especializado Footy Headlines.