El motivo por el que la mamá de Messi no estará en MasterChef Celebrity 3

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, primero habló de su felicidad tras la victoria de la Selección Argentina sobre Perú. “ Siempre que gana el equipo, me pongo muy contenta”, fue lo primero que se escuchó de Cuccittini tras los saludos de rigor. También profesó fidelidad por el programa que conduce Ángel de Brito: “Los miro siempre. Recién le escribí al Pollo (Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana), porque lo quiero mucho, siempre me nombra y ahora estaba escuchando y le escribí a Pía (Shaw, una de las “angelitas”) porque la verdad que yo nunca doy notas... ¡Bueno, ahora estoy dando una nota!”, se rió la mamá del 10 argentino.

Entonces, llegó la pregunta por la que De Brito decidió llamar a Celia: “¿Por qué no aceptaste Masterchef?”. “Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si todavía no estoy ahí, es porque Lionel no encontraba casa”, dijo la mamá de Messi. Esto coincide con la versión original de Marina Calabró, quien señalaba que uno de los escollos por los que todavía no estaba cerrada la mujer de Jorge Messi para la próxima temporada del reality, era por una cuestión de viajes y de agenda.