El Kun Agüero estalló de bronca por una fotos filtradas en Instagram

Sucede que, desde que está soltero, asiste a diferentes eventos con amigos y los fanáticos no pueden evitar fotografiarlo. “Puse una historia de él en un boliche en Alemania, lo invitó el dueño a ese boliche y después me pasaron una foto de una mesa con unas chicas bailando, moviendo la cola... ", contó Pochi de Gossipeame.

En un vivo de Instagram por Mitre Live con Juan Etchegoyen, la periodista contó que publicó esas fotos y el Kun estalló. “El chico que llevó al Kun estaba en esa mesa y dije que seguramente estaba el Kun por ahí, quizás él no las conocía a esas chicas y me escribió indignado, se ve que le llegó mal la información”, expesó.

“Yo le dije que no había dicho nada grave, nunca dije que a esas chicas él las conocía, solo dije que él estaba parando en esa mesa. Hay que tener cuidado porque el Kun está bastante susceptible y lo amé porque me dijo que lo iba a aclarar en el stream. Me cae bárbaro el Kun pero me escribió furioso", agregó.

Luego contó que todo quedó bien: “Le dije que se lo tome con calma, me escribió un mensaje larguísimo y yo no entiendo por qué tienen esas broncas de la nada, alguien le fue con el chisme mal. El mensaje que me mandó fue larguísimo”.

Confirmaron detalles íntimos de la separación de Kun Agüero y Sofía Calzetti

En la última semana, Kun Agüero confirmó su separación de Sofía Calzetti, quien fue su pareja durante cuatro años. “Estoy más solo que nunca”, escribió cuando le consultaron por su presente emocional. Pero un periodista reveló los verdaderos motivos. ¿Qué pasó?

Luego de rumores y la confirmación oficial, Juan Etchegoyen expresó: “Tengo data clave de la separación del Kun Agüero y Sofia Calzetti que te voy a detallar ahora. A mí me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal”.

“Les cuento que la decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad. Al parecer, el Kun hace de las suyas y no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, si no en el día a día, y ella le planteaba cosas que a él no le importaban”, indicó en un vivo de Instagram