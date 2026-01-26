Mario Pergolini tuvo un accidentado arranque de semana, con final feliz: "Desde hoy es mi mejor amigo"

El conductor de radio y televisión Mario Pergolini extravió su teléfono móvil mientras transitaba por la vía pública. El incidente, que pudo haber terminado en un contratiempo mayor, se resolvió favorablemente gracias a la intervención de un transeúnte que halló el dispositivo.
El empresario utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar sobre lo sucedido. A través de una historia en la red social, hizo público el desenlace de la situación para resaltar la actitud ciudadana del responsable de la devolución, un joven identificado como "Rafael".
Según detalló el presentador, esta persona se ocupó de localizarlo rápidamente para entregarle el aparato en mano, asegurándose de que regresara a su dueño.
Pergolini compartió una fotografía del joven y transcribió el agradecimiento textual: “Hoy había perdido mi teléfono y lo encontró ‘Rafael’, que se preocupó en devolvérmelo y no aceptó nada de recompensa. Desde hoy es mi mejor amigo”.
Con la publicación de la imagen junto al protagonista del gesto, el conductor cerró el episodio destacando la integridad de Rafael.