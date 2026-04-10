El impresionante cambio de un reconocido actor de Crepúsculo: cómo está a sus 52 años El actor mantiene una mirada centrada en el crecimiento personal. Su recorrido refleja una evolución marcada por la experiencia. + Seguir en







El actor continuó desarrollando su carrera con una perspectiva más introspectiva. Redes sociales

El actor que interpretó a Carlisle Cullen muestra una evolución personal y profesional a más de una década del estreno de la saga

Su paso por el cine y la televisión sigue marcando su carrera, con una mirada optimista hacia el futuro

El fenómeno juvenil impulsado por las novelas de Stephenie Meyer dejó personajes inolvidables para el público

Facinelli reflexiona sobre su identidad, sus roles y el aprendizaje a lo largo de los años La trayectoria de Peter Facinelli vuelve a llamar la atención a sus 52 años, luego de haber formado parte de una de las sagas más populares del cine juvenil. Su papel como Carlisle Cullen lo convirtió en una figura muy recordada dentro del universo de Crepúsculo, marcando a toda una generación de espectadores. Con el paso del tiempo, su vida y su carrera dejaron a la vista cambios que hoy generan interés entre los fanáticos. Esa evolución no solo se puede ver en lo físico, sino también en su mirada sobre el oficio y el camino que recorrió.

El impacto de la saga basada en las novelas de Stephenie Meyer fue muy importante para consolidar a sus protagonistas en la industria. Figuras como Kristen Stewart y Robert Pattinson lideraron el fenómeno global, pero el elenco secundario también logró ganarse el cariño del público. En ese marco, el personaje de Facinelli destacó por su personalidad tranquila y su rol dentro de la historia. Años después, ese reconocimiento sigue vigente entre quienes siguieron la saga desde sus inicios.

Peter Facinelli antes y después @peterfacinelli El cambio de Peter Facinelli A más de 18 años del estreno de la saga, el actor mantiene una visión positiva sobre su camino en la industria audiovisual. En una entrevista concedida a la revista 26 Magazine, dejó en claro que no modificaría las decisiones tomadas a lo largo de su carrera. “Creo que todo tiene un propósito y sé que estoy justo donde debo estar. Además, aunque agradezco los últimos 30 años de cine y televisión en los que he participado, siento que mi mejor trabajo está por delante y eso me da un motivo para esforzarme”, expresó.

En ese mismo diálogo, también compartió cómo se percibe a sí mismo en diferentes aspectos de su vida. “Peter es muchas cosas diferentes para cada persona: padre, hermano, hijo, actor, marido, exmarido, mejor amigo, el tipo que me cortó el paso o el tipo al que le cortaron el paso en la autopista... y siempre busco diferentes aspectos de mí mismo a través de los papeles”, explicó. Para él, cada personaje representa una oportunidad para explorar nuevas facetas personales.

Peter Facinelli Instagram A lo largo de los años, atravesó distintos cambios físicos y profesionales según las exigencias de cada proyecto. Pese a eso, su enfoque actual se centra más en el aprendizaje que en el destino final. “Encuentro que interpretar diferentes papeles me permite explorar diferentes facetas de mí. En cierto modo, me siento más cómodo cuanto más alejado está el personaje de mí”, señaló en relación con su trabajo actoral.