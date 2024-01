El gesto que confirma la crisis entre Stefi Roitman y Ricky Montaner

Pero esto no fue lo único, sino que la parte que eligió de la letra llamó mucho la atención: "Todo era mentira cuando tu me decías 'baby te extraño', que duraríamos años, baby dolió tu engaño, ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvidé de ti". De esta manera, sus seguidores no tardaron en conectar los puntos y aseguran que se rompió la relación amorosa.

Los dos comentarios con más me gustas fueron los siguientes: "¿Por qué tiene los ojos hinchados? ¿Por qué tira indirecta? ¿Qué me perdí?" y "¡No hay anillo! ¡Repito no hay anillo!". Así, no tardaron en darse cuenta de detalles muy importantes que podrían confirmar la noticia.

Stefi Roitman comentarios TikTok Ricky Montaner Los comentarios más llamativos de la publicación de Stefi Roitman. Captura TikTok

