Ingresando en los detalles, el cantante reveló: "El otro día Índigo me dijo 'abu', y me lo dijo por teléfono y mi corazón se puso todo arrugadito, me salieron unos lagrimones. Eso quiero, quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado que es el de ser abuelito. No sé cuando volveré". Con estas palabras, dejó en claro que no tiene claro si volverá a presentarse en un recital.

Ricardo Montaner nietos Ricardo Montaner tiene muchos nietos y quiere verlos crecer como abuelo. Instagram

Por otro lado, según informó Noticias Argentinas: "El cantante no tendrá ningún show programado para el 2024 y el 2025". De esta manera, Montaner estaría decidido a utilizar los dos próximos años para estar con su familia y ver crecer a sus nietos, quienes aún son muy pequeños.