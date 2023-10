El emotivo homenaje de Friends para Matthew Perry

Entre los cientos de mensajes que inundaron la red social X (antes Twitter) se destacó el de la cuenta oficial de Friends. "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fanáticos", posteó.

Los fans respondieron la publicación con fotos, gifs y videos de distintas escenas de la serie, la mayoría con momentos y frases icónicas de Chandler. Lo mismo sucedió en los posteos de Warner Channel LA y HBO Max Latinoamérica, encargados de emitir la sitcom en América Latina.

Además de Friends, Perry participó en muchos shows de la televisión de Estados Unidos: Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, La extraña pareja, entre otros.

También incursionó en la pantalla grande: fue parte de los filmes Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again y Getting In.

Se encontraba alejado de las pantallas desde hace algunos años: su última participación fue en una miniserie en el 2017. Sin embargo, retornó para Friends: The Reunion en el 2021, un especial producido por la cadena HBO con el reencuentro de los seis protagonistas de la serie.

Matthew Perry, una vida al límite marcada por las adicciones

El actor Matthew Perry, recordado por haber encarnado a Chandler Bing en la exitosa serie Friends, reconoció en su biografía titulada Amigos, amantes y la cosa terrible haber vivido un infierno con sus adicciones al alcohol y las drogas.

Perry reveló que a partir de la quinta temporada de la serie empezó a perder peso y por eso se lo veía desmejorado. El momento más dramático de su enfermedad lo atravesó en 2017, cuando tenía 49, y su intestino estalló por el consumo de opioides.

Matthew Perry

"Estuve en coma durante dos semanas y pasé cinco meses internado. Fue horrible", admitió en noviembre de 2022, al momento de lanzar el libro, en el que cuenta detalles de su enfermedad.

"Demoré todo el tiempo necesario porque quería estar convencido interiormente de que no caería nuevamente en el infierno de las adicciones. Tengo la esperanza de serle útil a otras personas que luchan contra las adicciones. Mi salud es buena ahora porque estoy haciendo las cosas bien", aseguró el actor, que confesó haber empezado a consumir drogas en 1997.