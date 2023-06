El duro relato de Fernanda Vives sobre su relación con la Tota Santillán tras la condena

Luego de la denuncia hecha por Sol Fiasche, madre de sus dos hijas, la Tota Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses por violencia de género. Sin embargo, no irá preso hasta que la sentencia no quede firme porque fue apelada por el abogado.

"Él estaba haciendo teatro y le pedí a Sebastián (Cobelli) que me acompañé. Lo fui a buscar porque necesitaba tener un cara a cara dos segundos y decirle todo lo que pensaba", comenzó contando. "Me acuerdo que me bajé el barbijo y le dije de todo. Le dije todo lo que pensaba, lo insulté y le pregunté por qué me había dañado tanto”, relató.

Con lágrimas en las ojos, siguió: "Yo había perdido la consciencia de dónde estaba o si me estaban grabando y mi marido quería sacarme de ahí. Es increíble porque pasa tantos años y quedas herida para toda la vida. Nosotras estamos con cadena perpetua. Las víctimas que pasan por esto, quedan con una cicatriz marcada adentro que no lo podés explicar".

"Una de las cuestiones de violencia que tuve con él era que yo ni siquiera sabía si podía ser mamá, hasta ese extremo. Pero Dios me iluminó y hoy tengo dos hijos hermosos", mencionó. Y continuó: "Viví cosas terribles. Hay episodios que prefiero no contar por mis hijos. El tema ahora no soy yo, son las mujeres que vinieron después".

"Cuando hablé eran hechos prescriptos. Yo hablé en 2017 y conté hechos de 2005. Lo hice porque consideraba que podía marcar una línea en lo que estaban viviendo las chicas que lo denunciaron en 2016. Lamento que no se me haya escuchado y se hayan sumado más víctimas", expresó Vives con total desconsuelo.

Ángel de Brito le consultó si Santillán tenía problemas de adicciones cuando estaban en pareja, ya que él se justificó con esto, y la actriz reveló: "La adicción del juego, sí. Yo nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cagaba a piñas lo hacía consciente, no estaba ni en estado de borrachera ni de nada. Yo te hablo de muchos años atrás, lo que pasó después de mí... no sé".

"Me pegaba de todas las maneras, era grave. Hoy yo lo escuchaba que estuvo en un programa y, ya condenado, decía que nunca le levantó la mano a nadie. Yo me acordaba cuando un día, yo bañándome, me sacó y me arrastró desde el baño hasta la puerta de calle, que había como 100 metros. Me sacó del baño, me arrastró hasta la puerta y me dejó ahí, en bolas. De la nada", concluyó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.