El duro comunicado de Mauro Icardi por la denuncia de Wanda Nara sobre los hijos de Maxi López

El futbolista publicó en su cuenta de Instagram un extenso descargo por la acusación de su expareja y el exfutbolista de violencia contra no de sus hijos. "Los críe y me dicen papá", expresó.

En medio del escándalo, Icardi se encuentra con su novia Eugenia "China" Suárez, en el país donde juega. Sin embargo, eligió no quedarse callado tras las acusaciones que surgieron en los últimos días. "No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crie y me dicen papá, palabras textuales", señaló.