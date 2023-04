El dramático relato de un exparticipante de Cuestión de Peso: "Lotocki me desfiguró"

En el programa Intrusos en América TV, el joven fue como invitado al ciclo que conduce Flor de la V y aseguró: "Lotocki me desfiguró. Yo hice la biopsia y el me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo", empezó en su crudo relato.

Enseguida, Mariano remarcó que junto al doctor Gustavo Sampietro, se lo pudo sacar y explicó: "me dijeron que me va quedar una cicatriz en las incisiones", mientras se notaban las cicatrices en su rostro.

"Yo escucho a todas las modelos que se operaron y lo digo ante el juez y todo el mundo, a mi me pasó lo mismo. Yo le dije ´Aníbal, quiero un poquito la nariz y cuando me levanté tenía pómulos hechos, mentón, las cejas hechas", apuntó el joven sobre la intervención estética. Además, relató el contexto en que lo hizo cuando tenía 21 años y su madre había fallecido recientemente.

"El me decía a mi no me gusta hacer una cosita sola", reconoció el jugador que pasó por la TV en el programa de las personas con sobrepeso que recibieron ayuda para mejorar su calidad de vida.

La publicación de IG de Fran junto a Flor de la V en Intrusos Redes Sociales

La Justicia condenó a Lotocki a 4 años de prisión

La Justicia condenó a 4 años de prisión al médico Aníbal Lotocki por ocasionarle lesiones a cuatro mujeres luego de realizarles procedimientos quirúrgicos, pero "sigue atendiendo en una clínica en Olivos, donde atiende los jueves y lunes y sólo con citas", aseguró el expaciente Fran Mariano.

Además, se le fijó una inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina y se rechazó el pedido que había hecho la fiscalía de inhabilitarlo de manera provisoria hasta que quede firme la sentencia.

Según detallaron en televisión "hay una página web donde (Lotocki) responde por mail sobre la posibilidad de operar", y en donde ofrece el servicio de belleza, cosmética y cuidado personal.

Embed

Quién es Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso

Fran Mariano se hizo conocido por simular ser el fan de Graciela Alfano en la tribuna de ShowMatch y después participó del programa Cuestión de peso, donde bajó 92 kilos.

Para operarse parte de la piel que quedó tras el drástico descenso de peso se operó varias veces con el médico Aníbal Lotocki: "Caí en manos muy peligrosas y tuve operaciones con un cirujano muy conocido por las colas que hizo, Aníbal Lotocki. De hecho, tengo una pequeña parálisis porque em rompió un nervio de la cara", contó el joven sobre el cirujano que le operó la nariz y el mentón.

"Yo había ido por eso y cuando estoy ahí me dice que me pondría pómulos. Me pone agua fisiológica para que viera como me quedaba y le dije que no, que no me gustaba. Cuando me levanto de la operación, me había puesto los pómulos igual", agregó Fran, quien denunció los abusos de su hermano mayor y los castigos de su padre en la infancia por su sexualidad.

El joven entreó a Cuestión de peso pesando 173 kilos y bajo tratamiento pesó 92 kilos y a partir de entonces se sometió a más de 20 cirugías.