El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible" El legendario conductor confesó que su hijo mayor padece una grave enfermedad de salud mental y se encuentra internado de forma permanente. "No se va a recuperar", expresó resignado. + Seguir en







El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El hijo mayor de Silvio Soldán y la locutora Marta Moreno atraviesa un delicado cuadro de salud mental y permanece internado de manera permanente. Según confesó el legendario conductor, “Silvito presenta un cuadro irreversible”, lo que ha generado profunda preocupación en su entorno familiar y resignación.

Soldán fue entrevistado por Ángel de Brito y confesó estar atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras el diagnóstico irreversible de su hijo mayor, Silvito de 56 años, adoptado junto a la locutora Marta Moreno se encuentra internado en una clínica de salud mental.

El hombre padece una enfermedad mental crónica que lo mantiene alejado de la vida pública y bajo un estricto tratamiento en una clínica especializada. El histórico conductor de Feliz Domingo explicó que, al no existir una cura definitiva en la actualidad, su hijo requiere atención permanente en un centro adaptado a sus necesidades específicas.

Silvio Soldán y Marta Moreno El año pasado, Silvito estaba viviendo con su mamá, Marta Moreno pero debido al avance de la enfermedad, debió ser trasladado a la clínica de salud mental. Como padre, Soldán debió aceptar que su hijo de 56 años ya no volverá a ser el mismo y deberá acompañarlo a transitar la enfermedad, aceptando la nueva realidad.