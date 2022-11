El día que Ezequiel Campa se convirtió en Dicky del Solar en sus redes: "Negro cabeza de tacho"

DICKY DEL SOLAR Y UN NUEVO CASO AISLDO DE RUBIERS FAJANDO POR ERROR

En su Twitter, Ezequiel Campa, escribió: "Lo de Hasbulla confirma que siempre hay cinco mil nabos para ir a ver cualquier cosa". Su posteo obtuvo más de 3.700 Me Gusta. Su frase polémica recibió la respuesta de un seguidor. "Y por algo tenés 'laburo'", le dijeron al humorista que perdió la cordura y siguió el hilo de la conversación.

"La mierda que debe ser tu vida que para vos trabajar es únicamente la mierda en la que laburas de sol a sol por dos mangos", escribió el comediante. En un primer lugar, se creyó que era parte de su personaje, pero no fue así y la charla fue cada vez más tensa. "La verdad que no, acá tranqui en casa. Pero, al menos, no tomo de boluda a la gente que me paga el sueldo", le respondió el internauta.

Ezequiel Campa no se calmó, sino que continuó: "Eso te pasa por ser un asalariado de mierda. Y quedate tranquilo que no es la misma gente, pedazo de bobo". "Y no, es mucha menos", le respondió la persona con la que discutía en Twitter y posteó una fotografía de una función del humorista con teatro que no estaba completo.

Ezequiel Campa tweets El hilo completo de tweets de Ezequiel Campa. Twitter

Para finalizar, el comediante twitteó una publicación final antes de privatizar su cuenta por el repudio que generó. "Te tomaste el laburo de buscar, bien, tenés Internet. Ahora, tu criterio es creer que cuando es más popular es mejor, acabas de desbloquear un nivel nivel de ser negro cabeza de tacho, felicitaciones", finalizó.