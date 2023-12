El desgarrador relato de Yanina Latorre tras su triste pérdida: "No me lo voy a perdonar jamás"

La panelista de LAM contó el motivo por el que estuvo ausente durante unos días en redes sociales y sorprendió. "No lo puedo creer", expresó.

La panelista Yanina Latorre reveló en su cuenta de Instagram que estuvo desaparecida por unos días producto de una triste pérdida familiar: mataron a su perro Toto. En historias de Instagram dio los detalles de cómo se dio el suceso y expresó: “No me lo voy a perdonar”.

Si bien el perro tenía 15 años, no murió de viejo sino en un accidente en el country. Diego Latorre llegó luego de un viaje de trabajo y sucedió todo. “Llegó, abrió la puerta, los perros salieron a recibirlo, y Totito, que estaba viejito, veía menos y que casi no escucha. Pasó que cuando Totito salió a encontrarse con Diego, pasó un auto, lo pisó y lo mató ”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1739015527115239565&partner=&hide_thread=false Yani Latorre cuenta que su perrito toto fallecio atropellado por un auto. pic.twitter.com/TYzxRJKAlS — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 24, 2023

“No quiero ser dramática, pero por eso estoy desaparecida y triste. Una Navidad de mierda, que igualmente la voy a pasar acá y tratar de pasarla lo mejor posible. No murió de viejito, me lo pisó un auto. Él no se merecía morir así y pasé la peor noche de mi vida”, expresó.

Y reveló el duro proceso de despedida: “Me llamó desesperado, no podía conseguir veterinaria porque estaba todo cerrado. No respiraba y conseguimos a una que vive acá cerca, me la recomendaron entre todos los gritos y el escándalo. Vinieron Lola, Dieguito, nos despedimos todos y esta chica se lo llevó en su camioneta para cremarlo”.

Aseguró que nunca se lo perdonará: “Fue un accidente que podía ser evitable. Es el destino. No merecía ser así su muerte, 15 años de compañero, nunca gruñó, nunca mordió”.

Yanina Latorre y Nazarena Vélez abandonan inesperadamente LAM: el descargo de Ángel de Brito

El conductor Ángel de Brito recibió una dura noticia por parte de dos panelistas y se trata de la salida de ambas de LAM. Por diferentes motivos no estarán en la mayoría de los programas de enero y podría condicionar al rating.

Yanina Latorre Redes sociales

Ante esto, De Brito no le confirmó que podría mantener su lugar. Aseguró que, si otra persona llega más al público, optará por dejarla ir y no volver a llamarla. Mientras que Yanina Latorre también se va, pero solo lo hará por enero por sus vacaciones.