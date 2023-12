Yanina Latorre y Nazarena Vélez abandonan inesperadamente LAM: el descargo de Ángel de Brito

El conductor Ángel de Brito recibió una dura noticia por parte de dos panelistas y se trata de la salida de ambas de LAM . Por diferentes motivos no estarán en la mayoría de los programas de enero y podría condicionar al rating.

Se conoció hace algunas semanas que la actriz se va durante un tiempo indeterminado para ir a hacer teatro a Carlos Paz junto a Verónica Llinás. “Porque me voy a hacer temporada de teatro junto a Gladys Florimonte al teatro Candilejas 2. Vamos a hacer Dos locas de remate, la obra que hizo Solita (Soledad Silveyra). Me encanta”, expresó.

Nazarena Vélez Redes sociales

“Te amo, Ángel. Gracias por estos dos años, gracias. Voy a llorar. Me la hiciste pasar muy bien, de verdad. Te quiero mucho. Fue una gran experiencia, de verdad. La temporada termina en marzo", aclaró y confirmó que no estará por tres meses.

Ante esto, De Brito no le confirmó que podría mantener su lugar. Aseguró que, si otra persona llega más al público, optará por dejarla ir y no volver a llamarla. Mientras que Yanina Latorre también se va, pero solo lo hará por enero por sus vacaciones.

Yanina Latorre Redes sociales

Se confirmó quién es la figura histórica que reemplazará a Ángel de Brito en el Bailando 2023

En los últimos días Ángel de Brito contó que se ausentará del Bailando 2023 y confirmó que una figura histórica será su reemplazo. Ahora, el conductor de LAM reveló quién es la persona que ocupará su silla como jurado del certamen.

"Me avisa la producción que ya consiguieron reemplazo para mi, la semana que viene. Me acaban de pasar el nombre, pero no sé si puedo decirlo", explicó en vivo el conductor, ya que durante la semana que viene se ausentará unos días del certamen.

Pachano Redes sociales

Aunque al principio intentó mantener el hermetismo y el misterio, De Brito señaló que “mi reemplazo la semana que viene en Bailando va a ser nada más y nada menos que Aníbal Pachano. Vuelve al jurado, me encanta”.