El desgarrador recuerdo de Santiago Artemis sobre su novio fallecido: "Te extraño hoy y siempre"

El diseñador Santiago Artemis publicó un emotivo posteo dedicado a su exnovio Luis, fallecido a los 32 años por un paro cardíaco a causa de una sobredosis. “Ayer soñé con vos, Luis”, inició y acompañó sus palabras con una serie de fotos de ellos juntos en sus viajes por el mundo.
En una entrevista a corazón abierto, Artemis contó que fue Luis quien lo introdujo a la cocaína en una fiesta y su la muerte de su novio se dio en la previa de su primera nominación a los Martín Fierro de la Moda.
“Hay momentos donde a nadie le digo cuánto te extraño. Cuánto te amé y te sigo amando. Y cuánto me hago cargo de lo injusto que fui por mi inmadurez al no entender tu modo de vida”, decía el texto.
También contó cómo era su personalidad: “No te sorprendías con nada de lo que me ponía, me decías siempre ‘bueeeeno, mi amor, cálmate’ y me dabas un beso, cuando pensaba que se caía el mundo”.
Con una serie de imágenes de sus viajes a Tokio y Ámsterdam, entre otros, finalizó: “Luigi, te extraño hoy y siempre. Pero sé que estás en un lugar mejor que yo y eso tranquiliza mi corazón. Fuiste el mejor, siempre. Hiciste de un mormón un rebelde. Y ahora solito estoy aprendiendo a volver a mi eje. Después de conocer the party. Love u L”.