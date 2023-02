El cortometraje de Netflix creado por Inteligencia Artificial

Netflix renueva constantemente su catálogo con series y películas que llaman la atención de los suscriptores, en este caso no fue el éxito de algún estreno lo que causó repercusión sino que todo se centró en un cortometraje de anime que se lanzó en Japón y otras partes del mundo.

El pasado 31 de enero, Netflix Japón publicó en sus redes sociales un corto animado titulado The Dog and The Boy. que según la historia que cuenta es una producción maravillosa, el problema surgió cuando se promociona como un “experimento para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra”, lo que generó el repudio y reclamo de cientos de internautas.