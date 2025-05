El CEO de Marvel admitió que se encuentran en una crisis y reveló el motivo: qué fue lo que dijo

La presión de la compañía matriz (Disney) llevó a Marvel a multiplicar películas y series interconectadas, muchas de las cuales exigían al espectador haber visto varios títulos previos para comprender del todo la trama. Esta sobrecarga afectó no solo al público, que comenzó a desconectarse de la narrativa general, sino también a los propios creativos del estudio. Feige debía tomar decisiones de forma constante, y su retroalimentación llegaba con retraso o no era aplicable debido a los plazos ajustados de producción .

Qué dijo Kevin Feige, CEO de Marvel, sobre la crisis en su industria

En declaraciones citadas por The Wall Street Journal, Kevin Feige aceptó que el UCM se había vuelto complicado para los espectadores que no han seguido todos los contenidos recientes. Esto se debe a la enorme cantidad de producciones lanzadas durante la llamada ‘Saga del Multiverso’, que en solo cuatro años acumuló más proyectos que toda la ‘Saga del Infinito’ (2008-2019).

“Ver todo el contenido nuevo del UCM empezó a sentirse más como tarea que como entretenimiento”, dijo Feige a sus colegas, en una crítica que también apunta al modelo adoptado para impulsar suscripciones en Disney+.

Cuál es la nueva estrategia de Marvel para sus producciones

El resultado fue evidente: películas como The Marvels o Ant-Man and the Wasp: Quantumania no lograron los números esperados, y series como Secret Invasion fueron recibidas con frialdad. Incluso Captain America: Brave New World, un título importante en la transición post-Endgame, tuvo un desempeño por debajo de las expectativas.

Un antiguo empleado de Marvel resumió la situación al señalar que la estrategia se volvió solo expansión. Feige, por su parte, admitió que aceptó esa política en su afán por lanzar nuevas historias y cumplir como “un excelente ciudadano corporativo”. Pero el costo fue alto: el UCM comenzó a perder la atención de su audiencia base y a desconectar a los espectadores casuales.

Ante ese escenario, Marvel Studios ha iniciado una revisión interna de sus prioridades creativas y logísticas, apostando por un menor volumen de estrenos y una narrativa más clara y enfocada.

A partir de 2026, el UCM reducirá considerablemente su producción anual, limitándose a unas tres películas y dos series por año. Esta decisión busca aliviar la sensación de saturación, optimizar recursos y permitir que cada proyecto reciba la atención que merece.

La estrategia también apunta a crear historias más accesibles y autocontenidas, que no requieran ver múltiples títulos previos para entenderlas. Un ejemplo de este nuevo enfoque fue Thunderbolts (2025), la última película de la Fase 5, donde, según el director Jake Schreier, se trabajó para que funcione incluso si no has visto nada del UCM. El objetivo, según Feige, es que cada proyecto vuelva a sentirse como un evento cinematográfico por sí solo, sin depender de una red excesivamente interconectada.

De cara a la Fase 6, títulos como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars buscarán recuperar el impacto emocional y narrativo de entregas icónicas como Infinity War y Endgame, pero con una planificación más clara y sostenida.