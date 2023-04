Duro de Domar: Maslatón cruzó a Alejandro Lerner y contó qué lo une al músico

Por su parte, Pitu Salvatierra indicó que existe un "facilismo al decir que los países del primer mundo y del tercer mundo dependen de la voluntad de la gente". En ese momento, Carlos Maslatón le contestó: "Yo quiero ser tercer mundo, hay más libertad que en el primer mundo".

A continuación, el abogado contó una historia que sorprendió a todo el panel: "lo conozco desde chiquito a Lerner". El inesperado testimonio despertó el interés de sus compañeros de panel y le pidieron que contara más detales. "Compartimos colegio. El tipo era un genio, en el recreo agarraba el piano y daba concierto para todos. Años después tuve relación con él porque era el novio de la hermana de mi novia", mencionó. "Maslatón, sos increíble", le indicó Czudnowsky entre risas.

"Siempre fue medio zurdito, por lo cual no sé que está diciendo. No es propio de la cultura de él estar diciendo que Argentina no sirve. Está equivocado", añadió el abogado antes de hacerle un pedido personal al autor de Volver a empezar: "Lerner volvé a tus raíces. No te tires contra el país, no está todo hecho mierda".

En ese momento, Mariela "Chipi" Anchipi mencionó que "es un artista, es un comunicador social. Tiene derecho de decir lo que quiera, aunque no me guste lo que está diciendo". Sin embargo, Czudnowsky fue contra el músico y preguntó: "¿Quién le dijo que nos duele más el 50% de la humedad que el 50% de la pobreza? Es una pelotudez".

"Además, en el primer mundo, ¿le escucharían los temas como se los escuchamos nosotros?", bromeó Pablo Duggan.

Mariano Hamilton, en cambio, intentó reflexionar sobre la situación: "¿Qué le pasa a la gente cuando se va poniendo grande, no? Es una pregunta que uno se hace. Se pone grande y se pone más conservadora. Pero hay algo que pasó inadvertido por ahí, habló de los famosos setenta años. Ahí ya sabes que el palo es para el peronismo".