Duro de Domar: la anécdota de Carlos Maslatón en el funeral de Hugo Chávez

El debate se había iniciado cuando tildó de bolchevique a su compañera de panel Cynthia García , quien no se hizo cargo de la etiqueta. Entonces, el abogado le consultó " Bueno, ¿Qué sos¿ ¿Chavista?" . " Soy chavista, soy peronista ", respondió con seguridad García.

En ese momento, Maslatón se explayó con otra de sus historias. "Yo estuve en el funeral de Chávez. Estuve en el cajón de Chávez", contó el panelista ante la sorpresa de Pablo Duggan y de los panelistas.

"¿Sabés qué había? Un muñeco de goma", lanzó antes de recibir el descreimiento de sus compañeros. "Cynthia yo lo vi, no es una opinión, yo lo vi", le contestó a la periodista que se mostró muy enojada por el comentario y le respondió un "te vas a la mierda".

En ese momento, Pablo Duggan aclaró lo que había sucedido en realidad. "Lo que pasó es que no estaba en condiciones el cuerpo y pusieron un muñeco", señaló.

"Yo no dije que no estaba muerto, eh. Lo que estoy diciendo es que el que estaba en el cajón el día que yo lo vi, el 9 de marzo de 2013 a las 23.53 horas de Caracas, no era Chávez sino un muñeco de goma, de mala calidad", agregó.

"Pero, ¿a cuento de qué traes esa anécdota? ¿Qué es lo que querés decir?", consultó García.

Entonces Carlos Maslatón desarrolló los motivos por los que viajó a Venezuela: "Chávez murió el 30 de diciembre de 2012, se informó públicamente el 5 de marzo de 2013 y yo viajé rápidamente para ir al funeral porque quería ver el último funeral stalinista del mundo. Y lo vi y estuve al lado del cajón".

"Es un hecho histórico, un testimonio que quiero dar acá a raíz de los pensamientos políticos de cada uno", finalizó su relato el panelista.