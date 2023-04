Duro de Domar: el descargo de Cynthia García tras su picante cruce con Maslatón

Las redes sociales se hicieron eco de este intercambio y la periodista pidió explicar su postura luego de indicar que "recibí mucho hate" por discutir con Maslatón, a quién definió como "una persona inteligente, aunque usa su inteligencia equivocadamente".

"Si un líder del tamaño de Chávez que generó una de las mejores distribuciones de la renta petrolera en la historia de Venezuela, no tendríamos la América Latina de la década ganada", indicó García.

"Creo que Maslatón no entiende que Chávez está vivo en el corazón de su pueblo y de una Latinoamérica que todavía lo siente vivo", agregó.

En relación a la anécdota del abogado, la periodista opinó que "me parece aberrante que se discuta si estaba o no en el cajón". Por su parte, Maslatón indicó que "yo no dije que Chávez no estaba en el cajón porque estaba vivo".

"No entandes que Chávez está vivo en el pueblo", concluyó García ante el silencio de su compañero.