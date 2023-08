Dua Lipa y Billie Eilish, enamoradas del público argentino

La carrera de amabas artistas están en ascenso y, en los últimos meses, las une una película en común la película de "Barbie". Billie Eillish formó parte de la banda de sonido de la película con el tema "What Was I Made For?", mientras que Dua Lipa se encargó de musicalizar una de las escenas de baile icónicas del film "Dance The Night".