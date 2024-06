Disney perderá los derechos sobre Mickey Mouse: qué otros personajes llegarán al dominio público

Disney ya no podrá lucrar por la utilización del Mickey Mouse de Steamboat Willie.

El conglomerado The Walt Disney Company perderá los derechos de las primeras versiones de los personajes Mickey y Minnie Mouse , de forma que cualquier empresa podrá utilizarlos para sus películas de forma gratuita.

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales una imagen con la lista de los personajes que pasarán a ser de dominio público en cada año desde 2024 a 2038. Esto llenó de preocupación a los fanáticos, ya que no solo es Disney, sino que Hollywood entero se ve ante un escenario de mucha incertidumbre .

Vale recordar que el término "Dominio Público" ya estuvo en boca de todos durante 2022 debido a que en ese año el personaje Winnie-the-Pooh dejó de pertenecer a Disney. Esto significa que cualquier individuo o estudio que desee utilizar la imagen en su producto puede hacerlo de forma gratuita y así sucedió con la película de terror Winnie-the-Pooh: Blood and Honey estrenada en 2023.

Además, es importante remarcar que la duración de los derechos de autor puede variar, pero generalmente duran 70 años después de la muerte del autor o 95 años después de la primera publicación. A continuación, la lista completa de los principales personajes que ingresarán a esta lista conforme avancen los años:

2024: Mickey y Minnie Mouse (Disney), pero la versión del cortometraje de animación Steamboat Willie.

2025: Popeye (Warner).

2026: Betty Boop (King Features Syndicate) y Pluto (Disney).

2028: Goofy (Disney).

2029: King Kong (Warner) y el Pato Donald (Disney).

2032: Blancanieves y los siete enanos (Disney).

2034: Superman (DC).

2035: Batman (DC) y Bugs Bunny (Warner).

2036: Joker (Warner) y Capitán América (Disney).

2037: Mujer Maravilla (DC).

2038: Bambi (Disney).

Por otro lado, se explica que la versión moderna de Mickey Mouse con sus característicos guantes y ojos con pupilas pasará a ser de dominio público en aproximadamente 15 años. Esto será todo un golpe para Disney, ya que este personaje es sobre quien está basado todo sobre su empresa.

La primera película de Mickey Mouse tras su salida de Disney

Al igual que sucedió con Winnie-the-Pooh, un estudio cinematográfico aprovechó la liberación de los derechos de autor con Mickey Mouse y lo utilizará para protagonizar una película de terror.

En esta ocasión se trata del film The Return of Steamboat Willie, la cual aún no tiene fecha de estreno pero sí un primer tráiler oficial. La sinopsis dice lo siguiente: " Después de 95 años encerrado, Willie es libre y quiere recuperar su barco de vapor", haciendo énfasis en la cantidad de años (necesaria para usar el personaje gratuitamente) y sin nombrarlo Mickey Mouse, ya que ese término sí pertenece a Disney.