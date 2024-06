Diego Latorre reveló un secreto en ESPN que dejó al Pollo Vignolo sin palabras

Sucede que, en medio de un debate sobre la posible llegada de Adam Bareiro a River, y que tampoco se descarta que llegue a Boca, recordaron jugadores que jugaron en uno de los clubes y estuvieron cerca de llegar al rival.

Embed "TUVE LA POSIBILIDAD, PERO NUNCA TUVE LA CONVICCIÓN"



Diego Latorre comentó que tuvo un acercamiento para jugar en River, luego de su paso por Boca. #ESPNF90#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/c7DMaDwuV0 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 11, 2024

"Estabas en Racing y pudiste haber ido a River...", le dijo el Pollo a Diego, como para introducir el tema y el protagonista lo confirmó: “Un día me crucé a un dirigente de River en un canal de TV, en Telefe, y me dijo en ese momento que Ramón Díaz quería reunirse conmigo y después no sé qué habrá pasado".

Por último, agregó: "En ese momento me seducía, pero no se fue dando, nunca se afirmó en mí pensamiento, nunca tuve la convicción porque nunca supe si iba a ser real o no. Nunca se dio ese paso hacia adelante para entablar una negociación y pensar firmemente en ir a River".

Incómodo momento en ESPN: qué pasó con Morena Beltrán y el Pollo Vignolo

En el programa F90 de ESPN se vivió un tenso momento en medio de una entrevista al actual entrenador de Racing, Gustavo Costas. Esto sucedió porque el invitado hizo un comentario que incomodó al conductor Sebastián “Pollo” Vignolo y a la analista Morena Beltrán.

Pero cuando intentó bromear con el gol que es convirtió, hizo un comentario que generó confusión en el piso. Sucede que uno de los tantos lo marca Lucas Blondel, el actual novio de Beltrán.

Embed ¿SOS DE BOCA? ¿VOS SOS DE BOCA?



La pregunta de Gustavo #COSTAS para la periodista Morena Beltrán que ¿preocupó? al Pollo Vignolo. pic.twitter.com/GWqIqOj54L — Data Racing (@DataRacingOK) June 7, 2024

“Fue un golazo”, lanzó la periodista, a lo que Costas respondió: “Fue un golazo, sí. Vos sos de Boca, ¿o no? ¿Sos de Boca?”. Pero el Pollo creyó que la pregunta era para él, quien nunca admitió de qué club era hincha, solo aseguró que era simpatizante de All Boys.

Como nunca lo confirmó al aire, lo tomó por sorpresa y quedó con cara confusa. Fue entonces que Morena calmó la situación de confusión y respondió: “No, no, porque lo hizo mi novio. Por eso”.