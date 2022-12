Desde Qatar, Luciana Salazar estalló en sus redes sociales

A través de sus historias de Instagram, Luli estalló contra quienes la critican y aprovechó para arremeter nuevamente contra su expareja, Martín Redrado. “Me resulta muy extraño ver gente tan pendiente de cómo están acá en Qatar las mujeres argentinas y no veo ese mismo interés y cuestionamiento frente a hombres que son o fueron funcionarios públicos o que hacen o hicieron negocios con el Estado, que deben cuotas alimentarias etc etc. Se ve que no avanzamos en nada. Sigue el machismo a flor de piel, para lo que les conviene. Triste”, disparó.