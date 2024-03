Desde la playa, Hailey Bieber sorprendió con una microbikini que destacó por su color ideal para el calor

Hailey Bieber se sumó a la moda de posar con una microbikini y un sombrero . La cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram al lucir un traje de baño en un tono rojo vibrante que refleja su estilo. En esta ocasión, eligió el escenario de la playa para presentar un look que fusiona el glamour con el mejor vestuario para disfrutar el verano, demostrando por qué es una de las personalidades más seguidas a nivel global.

El conjunto, caracterizado por un corpiño de corte triangular y una bombacha colaless con tiras de ajuste en la cadera, resalta por su simplicidad y elegancia, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Para complementar su outfit le sumó accesorios cuidadosamente seleccionados, como unos lentes de sol de estilo retro y un sombrero de mimbre, lo cual potenció su estilo a su look playero.

La publicación de Hailey Bieber en las redes sociales no tardó en generar una oleada de reacciones positivas, acumulando miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Estos elogiaron su elección de vestuario y la naturalidad con la que lleva las últimas tendencias. Esta aparición reafirma no solo su estatus como influencer de moda, sino también su habilidad para inspirar y marcar pauta en el estilo veraniego, demostrando una vez más que su influencia trasciende las pasarelas para convertirse en un referente de estilo para millones de personas en todo el mundo.

Catherine Fulop se lució en microbikini mientras se grababa un video con consejos

Catherine Fulop se filmó para dejar un mensaje y marcó tendencia con su look. La modelo venezolana, fiel a su estilo, se mostró con un traje de baño que se encuentra entre los más usados por las famosas en la temporada. Además, con el humor y carisma que la caracteriza, dejó una recomendación que sus seguidores recibieron dejando miles de reacciones positivas.

La artista venezolana-argentina, de gran trayectoria en nuestro país, eligió para este clip un traje de baño azul con un diseño que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Con el pelo suelto y un maquillaje ligero, se mostró casi al natural para grabarse y sumar este video a su perfil en su cuenta de Instagram.

Miles de sus seguidores se sumaron a las reacciones por este video dejando sus "me gusta" y comentarios. Catherine Fulop no sólo suele subir sus rutinas de ejercicios o recomendaciones de productos, sino también comparte cotidianamente videos sumándose a challenge que se viralizan inmediatamente. Con su estilo y humor característico, dejó unas palabras que fue muy bien recibida por sus fans, mientras marcó tendencia con su look y reafirmó su rol de referente en las redes sociales.

