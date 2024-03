Camila Cabello disfrutó de su cumpleaños luciendo una microbikini de un color que no pasó desapercibido

Camila Cabello cumplió años y marcó tendencia con la microbikini que usó en su posteo de Instagram. La cantante cumplió 27 años y subió a sus redes sociales algunas fotos en donde se mostró con un traje de baño azul muy diminuto. Además, es una de sus primeras apariciones luego de un cambio de look que se realizó en el pelo, tiñéndolo de rubio, algo que sorprendió a sus seguidores.

"Gracias por la dulzura de cumpleaños, te amo de nuevo" escribió en el texto de la publicación que subió a Instagram. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y mandándole saludos por su día especial. Con un nuevo look, sintiendo la necesidad de expresar un cambio en su vida, marcó tendencia y reafirmó su rol como referencia en las redes sociales y en la moda.

Silvina Escudero disfrutó de la pileta con una microbikini estampada con colores muy llamativos

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores con el estreno de una microbikini altamente cavada. Mientras compartía momentos de relax junto a su perro Titán, la modelo mostró los detalles de un traje de baño a tono con las tendencias del momento. La influencer optó por un audaz diseño estampado que se destacó en sus recientes publicaciones en Instagram. A pesar de enfrentar tiempos difíciles tras hablar sobre la pérdida de su embarazo, la mediática parece estar aprovechando las comodidades de su casa para disfrutar los días soleados y la compañía de su mascota.

El modelo seleccionado por la influencer para disfrutar del fin de semana junto a la pileta de su hogar, presentó un elegante estampado sobre una base rosa, adornado con motivos abstractos en tonalidades de amarillo y celeste. El corpiño, con un moderno diseño cuadrado y fruncido, refleja una de las tendencias más recientes en la moda, mientras que la parte inferior de la microbikini, caracterizada por su profundidad y las delicadas tiras que se atan en los costados, añade un toque de audacia y estilo al conjunto.

No solo el traje de baño atrajo miradas, sino que los accesorios elegidos por la bailarina también jugaron un papel importante en su outfit. La modelo completó su look veraniego con una elegante capelina de mimbre, destacada por un lazo negro, y unos sofisticados anteojos de sol de Fendi, con un diseño cuadrado y marco color crema. Junto a su fiel compañero Titán y luciendo su pelo suelto en ondas con un maquillaje suave.

Silvina Escudero logró una combinación perfecta de moda y tendencias que encantó a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su apoyo a través de una gran cantidad de "me gusta" y comentarios positivos en su perfil de Instagram.