Desde Ibiza, Rocío Guirao Díaz disfrutó del calor y aprovechó para posar con una microbikini animal print

La modelo eligió un traje de baño de dos piezas con un estampado de leopardo e n tonos marrones. El conjunto está compuesto por un corpiño triangular simple y una bombacha colaless de tiro medio con frunces, logrando un look moderno y chic. Para completar su outfit playero, la mediática añadió un par de gafas de sol total black con formato aviador y marco metálico.

La publicación de Rocío Guirao Díaz rápidamente acumuló miles de "Me gusta" y numerosos comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su look y estilo. La modelo sigue demostrando por qué es una referente indiscutible de la moda en nuestro país por medio de su Instagram, donde ya supera los 2 millones de seguidores.

Desde el verano europeo, Graciela Alfano volvió a posar con la microbikini de pedrería y brillos

Graciela Alfano, siempre al tanto de las últimas tendencias, publicó un video en el que se mostró bailando y mostrando los detalles de su última microbikini. La ex vedete y referente de moda, no dejó pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores de Instagram un nuevo look con el que disfrutó el calor a orillas del mar. Sus fans reaccionaron y elogiaron su outfit.

Para esta ocasión, la modelo optó por un conjunto de dos piezas que se destacó por su diseño en el que no faltaron los brillos. La microbikini contó con un corpiño triangular escotado y una bombacha colaless con pequeñas arandelas y breteles color nude, todo adornado con paillettes plateados, un detalle que está marcando tendencia en diversas prendas. Su look playero se completó con unos llamativos anteojos de sol espejados de estilo futurista.

Con su característica actitud positiva, se mostró bailando al ritmo de "Mamma Mia", con su pelo suelto al viento. El reel, que superó el millón de reproducciones, fue acompañado por algunas palabras que escribió Graciela Alfano para sus seguidores: “Empezar cada día con la alegría y el agradecimiento de poder vivir un día más. Un regalo hermoso es respirar y vivir todo lo bueno que nos ofrece la vida. Comparto este navegar por las divinas islas de Croacia con su gente amable y dispuesta. Los quiero y los bendigo”.