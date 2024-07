Graciela Alfano eligió su microbikini favorita y lo combinó con un vestido semi transparente con toques brillosos

La ex vedette mostró los detalles de su traje de baño junto a una de las prendas del momento mientras desfiló en su embarcación.

Graciela Alfano sorprendió con otro look abordo de un yate.

Graciela Alfano, siempre a la vanguardia de la moda, volvió a llamar la atención con su look desde las paradisíacas playas de Croacia. La actriz compartió en su Instagram un outfit playero que rápidamente se convirtió en tendencia en la que incluyó una microbikini adornada con pedrería.

La ex vedette, de 71 años, posó con un conjunto de dos piezas en color rojo desde un yate. En el video que subió a Instagram se la pudo ver caminando con una microbikini diminuta. En este look incluyó un minivestido de red translúcido adornado con strass, dejando a la vista la terminación colaless del traje de baño y el escote. La actriz mostró su outfit con su característico carisma y acompañó su look con un par de gafas de sol negras envolventes.