Descubrieron la cuenta trucha de Wanda Nara donde cuenta la verdad sobre sus relaciones

Ante esto, comenzaron a buscar comentarios desde esa misma cuenta @julia1988_you quien comentó en posteos de L-Gante: “Ojalá te des cuenta de todo el dolor que le hiciste sentir a Wanda. Tamara Báez debería entender que él se enamoró de Wanda”.

Wanda Captura de pantalla

Pero luego que se viralizara este usuario, cambió su nombre y puso el perfil en privado. Pasó a ser @milagroslucerosol. "Cuando me cuentan que la cuenta tenía otro nombre, hará dos meses. La empecé a seguir y me bloqueó. A parte, ¿cómo podría hacer para subir una historia de Wanda que jamás en mi vida vi en su perfil? Coherencia, por favor", explicó Pochi.

Wanda en esa cuenta habría aprovechado para seguir "a la cantante turca (con la que se vinculó a Mauro Icardi); a su amiga, que es la mujer del polista; a la turca que es fan de Mauro; a Rusherking; a Lautygram; a Evangelina Anderson; y a las que salieron con L-Gante".

Wanda Redes sociales

El relato de Wanda Nara sobre su salud: "Fue duro porque me enteré por la tele"

La empresaria Wanda Nara expuso que se enteró de la enfermedad que padece a través de los medios de comunicación, ya que se encontraba a la espera del resultado de una biopsia. Además, explicó la difícil situación que atravesó su familia durante su internación.

Wanda Nara Martín Fierro Redes sociales

"Fue duro porque me enteré por la tele, nadie me decía ni me confirmaron un diagnóstico. Me hice una biopsia que tardó 12 días y el análisis final más el diagnóstico me llegó este jueves", le explicó la conductora de televisión al periodista Ángel de Brito de LAM. Además le aseguró que continuará el tratamiento en Buenos Aires.