Denzel Washington se une a Marvel Studios con un especial papel en Black Panther: a quién interpretará

En diálogo con el programa televisivo The Today Show, Denzel Washington habló sobre su participación en el film Gladiator II y aprovechó para contar detalles sobre su futuro. "Para mí lo importante es el cineasta, especialmente en este punto de mi carrera. Sólo me interesa trabajar con los mejores, no sé cuántas películas más haré, probablemente no sean tantas", comenzó por confesar.