La gran apuesta de Marvel: el nuevo tráiler de Capitán América, un nuevo mundo

Sam Wilson comienza sus aventuras llevando el escudo contra Harrison Ford caracterizado de Hulk Rojo. Mejor no puede empezar esta espectacular producción.

Después de un 2024 con escasa presencia de los superhéroes en los cines a nivel mundial , el Universo Cinematográfico de Marvel , bajo la dirección de su presidente Kevin Feige , parece haber centrado su mirada en el 2025 . Entre sus propuestas más ambiciosas para el próximo año se encuentra la esperada producción titulada Capitán América: un nuevo mundo (Captain America: Brave New World) , cuyo impactante nuevo tráiler acaba de ser lanzado .

Esta super producción retomará la historia de Sam Wilson (interpretado por Anthony Mackie), quien asumió el papel de Capitán América tras los eventos de Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and the Winter Soldier - 2021) y el desenlace de Steve Rogers en Avengers: Endgame. La sinopsis oficial adelantó: “Después de reunirse con el recién elegido presidente de EE. UU., Thaddeus Ross, Sam Wilson se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un siniestro complot global antes de que el verdadero cerebro tenga al mundo entero viendo rojo”. Te contamos más detalles del tan esperado avance.