Denisse estalló de furia ante el histeriqueo entre Bautista y Coty en Gran Hermano: "Caretas..."

Después de ser expulsada de la casa por segunda vez, Denisse continúa opinando sobre el reality. En esta ocasión la joven subió un tutorial de maquillaje a sus historias, donde compartió algunas reflexiones mientras aplicaba los productos sobre su piel.

Bautista Mascia y Denisse González Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

Toda esta situación repercute en el afuera, ya que una vez fuera del juego Denisse no se guarda nada y empezó a declarar sobre qué piensa de ambos: "Voy hablar de un tema que me están preguntando de hace semanas: ¿Qué pasa entre Coty y Bauti?".

Al parecer la oriunda de Trelew está atenta a cada paso que dan dentro de la casa: "Voy a usar una sombra oscura como el corazón de algunas de las personas que están dentro de la casa. Me pongo corrector de ojeras porque no dormimos demasiado. Estuvimos viendo clips que a una no le hacen nada bien. Hay mucho careta", comenzó el relato de su make up con sarcasmo.

Sin embargo, una vez que terminó el tutorial Denisse aclaró los tantos entre ambos y explicó que tomen el video con cierto sarcasmo y humor: "La verdad es que todo es mentira. A este tema no le vamos a dejar ni 5 minutos porque no vale la pena".