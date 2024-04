Del claro al oscuro: cuáles son las microbikinis contrastables que Graciela Alfano lució y destacó en la playa de igual manera

Graciela Alfano volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram con sus looks. La mediática compartió una serie de imágenes y videos en donde se la pudo ver disfrutando de distintos días soleados pero siempre a bordo de un yate. La reconocida figura del espectáculo, quien cuenta con más de 950 mil seguidores en su perfil, continúa relajándose con los mejores paisajes de fondo mientras navega por aguas cristalinas.

En uno de los videos, la ex vedette optó por una microbikini de dos piezas, destacándose por su diseño en celeste y blanco que imita el efecto de la acuarela, brindando un aire de frescura. El traje de baño, compuesto por un corpiño de corte triangular y una bombacha estilo colaless con tiras ajustables , enfatizó su gusto por las tendencias de moda y su capacidad para lucirlas con elegancia.

Además, agregó un toque chic a su look con unos grandes lentes de sol negros, complementando perfectamente su outfit playero. En la publicación escribió: "Relax y disfrute full" y sus seguidores dejaron miles de elogios y "me gusta".

En otra de las publicaciones que compartió en su perfil, se mostró con un conjunto total black. Para esta ocasión eligió una microbikini negra. El traje de baño elegido contó con un corpiño triangular adornado con strass en los bordes y una arandela plateada en el centro, junto con una bombacha colaless de tiro alto.

“Cada día un horizonte nuevo, libre de prejuicios y ataduras del pasado, disfrutando cada día en la compañía de quien nos entiende y acepta tal cual somos. ¡A vivir así! Los amo”, escribió en la publicación. Como en el anterior video, rápidamente se viralizó y sus eguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y sus palabras.

Graciela Alfano continúa siendo una referencia en el mundo de la moda, imponiendo su estilo y marcando tendencia.

Estampados y colores fluo: cuáles son las microbikinis que Agostina Spinelli de Gran Hermano puso a la moda en el verano

Agostina Spinelli, marcó tendencia con dos diseños de microbikinis que están causando furor en la temporada. La ex participante de Gran Hermano, es una fanática de este tipo de prendas y confirmó cuáles son sus modelos preferidos.La influencer llamó la atención en sus redes sociales con vibrantes estampados florales y audaces neones. De esta manera, demostró su gusto y habilidad para recorrer por las últimas tendencias.

En una de las fotos que publicó en su cuenta de Instagram, se la pudo ver vistiendo un diseño animal print, el cual combinó con maestría un conjunto fucsia con detalles de leopardo. Además, le sumó breteles y volantes amarillos. Esta elección reflejó su gusto y habilidad para fusionar estampados con colores vibrantes y patrones llamativos. Sentada en una reposera y tomando mate, posó con un conjunto con un similar diseño al anterior.

La influencer también exploró la tendencia bicolor con una microbikini en verde neón y detalles negros, una pieza que redefine el audaz contraste de colores. El diseño simple, emparejado con la electricidad del fluor, ofrece una visión moderna de las tendencias actuales, demostrando una vez más su versatilidad en su selección de moda de playa. Este conjunto contó con la diferencia de tener una bombacha ultra cavada.

La influencer también se sumó al barbiecore. En su red social se la puede ver con varios trajes de baño de este color. En una de las fotos se mostró con un conjunto de dos piezas fucsia que contó con la particularidad de llevar puesto el corpiño al revés.

En cada una de sus publicaciones, la influencer sumó miles de reacciones positivas por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y su estilo. Entre la cantidad de "me gusta" y comentarios se puede confirmar que luego de su partida del famoso reality se empieza a consolidar como una influencer que marcará tendencia con sus looks a la vanguardia de la moda.