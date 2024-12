Definido: Marvel confirmó en qué universo sucede el UCM

Lo que hace tan famoso a la corporación es la manera en que sus personajes captaron la imaginación colectiva. Superhéroes como Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk no solo son figuras de acción, sino que también son relatos de crecimiento personal, lucha contra las adversidades y exploraciones de la moralidad. Marvel logró conectar con audiencias de todas las edades gracias a sus narrativas emocionantes y profundas.

Entre los estrenos más destacados se encuentran Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Captain America: New World Order (programada para mayo de 2024). También se espera el lanzamiento de las dos nuevas películas de Los Vengadores: Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, que se lanzarán en 2025.

Este nuevo ciclo, conocido como la "Saga del Multiverso", explorará más profundamente las líneas argumentales interdimensionales y continuará desarrollando el concepto del multiverso que se introdujo en guiones recientes del UCM. Además, se esperan varias series en Disney+ como Daredevil: Born Again, que también llegará en 2024

Desde el lanzamiento de su Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en 2008 con la película Iron Man, la franquicia obtuvo un éxito rotundo en taquilla y crítica. El UCM reunió a sus superhéroes en historias compartidas, como las cintas de Los Vengadores, que lograron generar un fenómeno cultural a nivel global. Esta estrategia de narrar historias interconectadas a través de diversas películas y series fue una de las claves de su éxito, creando una comunidad de fans comprometidos que siguen los eventos de cada producción como si fueran capítulos de una gran serie.