De Paul habría dejado a Tini Stoessel y Camila Homs sería el motivo

En medio de las especulaciones sobre la ruptura entre Tini Stoessel con Rodrigo De Paul , los rumores aumentaron luego que un periodista afirmara que el deportista quiere dejar a la artista para volver con su ex, Camila Homs .

El debate se plantó en el ciclo y en las redes sociales. Para apoyar el comentario de Esteves, el panelista Agusto Tartúfoli aclaró que “básicamente es que no quieren que se sepa antes del mundial, porque no quieren que si la selección no logra el objetivo se la señale a Tini como la causante”.

Lo cierto es que la historia de amor entre las dos figuras es seguida diaramente por miles de fanáticos, y que los mantienen en vilo desde su inicio.

Para el periodista, Diego Esteves, la causa fundamental de la ruptura es Camila Homs, la ex de De Paul. Que en los últimos días fue tendencia por cruzarse de casualidad con Tini Stoessel en el concierto de Coldplay.

https://twitter.com/nattycabre/status/1590422470452027392 Chau triple T tini, de paul y cami homs! — Natty Cabre (@nattycabre) November 9, 2022

De Paul se queda solo: revelaron el motivo por el que Tini Stoessel no irá al Mundial de Qatar 2022

Tini se vio envuelta en varios comentarios sobre el presente de su vínculo con el mediocampista de la Albiceleste. La panelista de LAM Yanina Latorre se encargó de despejar las dudas. "Que yo sepa, no pasa nada con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La última vez que estuve con Tini en el show del viernes pasado, ella se estaba yendo a San Pablo, a Barcelona a hacer una publicidad y a Madrid para encontrarse con él", comentó el viernes.

Además, Latorre reveló que el futbolista pidió doce horas más de permiso para quedarse con su novia antes de reencontrarse con su equipo, lo que le fue concedido.

Según explicó la panelista, su marido, Diego Latorre, le confió que "De Paul no jugó en todo el año en Atlético de Madrid porque hasta ahora no rindió", algo que genera preocupación entre los seguidores de la Selección y que generó mucho hate en las redes en contra de Tini, a quien acusan de un presunto mal presente futbolístico de su novio.

En línea con eso, Ángel de Brito confirmó que la artista no viajará a Qatar. El motivo está claro: "Para que no la culpen de lo que pase", explicó el periodista a través de su cuenta de Instagram.