Darío Grandinetti reveló que se separó de su mujer española: "Estoy solo"

El artista rosarino conoció a quien fuera su mujer trabajando en España, y confirmaron su romance en 2017, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid. Ahora, se distanciaron tras ocho años de relación: "Que me pregunten no me cae ni bien ni mal. Pero la verdad es que no, no estamos más en pareja, ya estoy solo. Estamos muy bien, pero ya pasó”.

"Estoy muy bien de ánimo y en cuanto a lo personal y a lo laboral ando muy contento”, añadió. Vega es una actriz y presentadora madrileña, que vivió en pareja con su colega Imanol Arias durante 25 años, y que tiempo después inició un romance que duró hasta ahora con Grandinetti.

Fiel a su estilo directo sentenció: "El problema con esas cosas es por muy poco que duran, hacen un daño muy grande y después cuesta mucho reconstruir”.

Grandinetti sobre Javier Milei: "Cree que la cultura es un gasto"

Grandinetti estuvo en España en junio pasado para promocionar su nueva película Nina. El actor fue invitado en La Script, un podcast de la periodista española María Guerra dedicado a la cinematografía y las series de televisión, donde apuntó al gobierno de Javier Milei: “Nosotros estamos teniendo ahora y hace unos años tuvimos también gobiernos a los que la cultura no les importa, al contrario, declaran a la cultura enemigo porque creen que es un gasto”.

Consultado sobre la situación de los recortes y el cierre del Incaa, remarcó: "En el caso en Argentina el cine se autogestiona. Así que no, no es verdad que saliera dinero de los impuestos de nadie para hacer cine en vez de para hacer una escuela o un hospital. Mentira. Porque por otro lado le sacan a la cultura pero no hacen ni escuelas, ni hospitales, ni universidades”.