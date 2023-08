Daniela Celis, la ex Gran Hermano, confirmó su embarazo con una gran sorpresa: "Van a ser gemelos"

Daniela Celis, la ex Gran Hermano, confirmó su embarazo: "Van a ser gemelos"

“Tengo mucho para contar con todo lo que me pasó. Se viralizaron muchas cosas que me dolieron", indicó entre lágrimas antes de abandonar el estudio.

Luego regresó, mucho más calmada y continuó dando detalles de la novedad. "Es difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy teniendo. Si, voy a ser mamá", afirmó emocionada y fue abrazada por sus compañeros que celebraron la noticia. “No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos, dos iguales”, añadió.

Embed " Voy a ser mamá, pero no van a ser mellizos..van a ser gemelos.." confirmó #pestañela .

.#danielacelis#fueradejoda pic.twitter.com/5xJeYKoq0e — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 24, 2023

Más adelante, la joven de Moreno contó cuál fue su sensación al enterarse de su embarazo: “Estoy muy contenta. De chica decíamos en mi familia quién iba a tener gemelos y los voy a tener yo. Siempre dije que quería ser madre joven".

"La ecógrafa me dijo 'son dos' y pedí verlos. Eran gemelos y me puse a llorar. Obvio que son de Thiago, nadie me lo preguntó", reveló "Pestañela" intentando despejar cualquier duda.

“Quería ser famosa, entré a la casa, lo cumplí. Quería tener gemelos desde chica, los tengo. Es increíble. Yo siempre dije que quería ser madre joven, de hecho yo quería ser más joven aun pero me pasa que me tocó ahora”, finalizó expresando su felicidad.