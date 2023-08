Dalma Maradona, entre las nuevas figuras de Telefe: de qué se trata el nuevo proyecto

Preocupación por Daniela Celis, ex Gran Hermano: "No está pasando un buen momento"

La actriz había hecho un largo y furioso descargo en sus redes sociales contando su abrupta salida de del ciclo radial “Un día perfecto” en Radio Metro, pero el canal la contactó y le hizo una propuesta que la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona no pudo rechazar.

De invitada en “Fuera de Joda”, que se transmite por el stream de Telefe y es conducido por los exGran Hermanos, Dalma reveló su felicidad de sumarse entre las figuras de los canales de streaming que ya son furor en varias plataformas.

“Nadie sabía nada. Todavía lo estamos preparando. Tenía ganas, terminé la radio y estoy con mis dos hijas maternando, me encanta por supuesto, pero me encanta tener un proyecto laboral y poder arrancar con el streaming. Es algo que nunca hice”, reconoció.

Durante un evento en los Estudios Paramount en Martínez, el canal presentó toda la programación de los canales en Twitch y YouTube de Streams Telefe, la marca de contenidos digitales de canal que complementa y amplía la propuesta lineal tradicional.

La futura conductora reconoció que, si bien el formato aún se encuentra en pleno proceso de armado, hay una idea diagramada, “Me gustaría entrevistar personajes o personas que me interesan. Hacerles la entrevista que querría que me hagan a mí. Después me gusta también la moda y la cocina”, reconoció.

“Tuve 3 reuniones, estoy re contenta y sé que va a arrancar en algún momento, pero todavía no tenemos nada. Era venir a verlos a ustedes y ver qué puedo agarrar de acá, cómo me puedo sentir haciendo esto”, contó en diálogo con los exhermanitos.

Dalma Maradona explotó luego de haber sido desvinculada del programa de radio

Dalma se mostró furiosa en su despedida de Un Día Perfecto, ciclo conducido por los hermanos Nicolás “Cayetano” y Julieta “Cayetina” Cajg, con una publicación en sus redes sociales y apuntó contra la radio en la que se emite ese programa.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la hija de Diego pidió “disculpas a los oyentes por no haberlo comunicado antes” y explicó que su salida del programa es por cuestiones “administrativas”.

En la publicación, confirmó que no continuará en el programa de Metro: “La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno”.

“Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto”, lanzó Maradona para mostrar su enojo.