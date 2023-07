Dalma Maradona no seguirá en un programa de radio y explotó: "Falta de respeto"

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la hija del astro Diego Maradona pidió "disculpas a los oyentes por no haberlo comunicado antes" y explicó que su salida del programa es por cuestiones "administrativas". La actriz de 36 años fue columnista del ciclo conducido por los hermanos Nicolás "Cayetano" y Julieta "Cayetina" Cajg durante tres años.

En la publicación, confirmó que no continuará en el programa de Metro: "La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno".

"Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto", lanzó Maradona para mostrar su enojo.

Luego, reconoció la importancia de sus compañeros para seguir en el programa durante más tiempo, a pesar de su disgusto con las autoridades: "Por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime (Blizniuk, productora) y Caye (Cayetano), me quedé un poco más".

Por último, mostró su agradecimiento por los mensajes de apoyo que recibió. "Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón", expresó.