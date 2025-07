Dalma Maradona explicó su partida de Bondi: cómo reaccionaron sus seguidores

Después, la hija de astro de fútbol habló con sus fanáticos en Instagram: "No me voy a otro lado, no tengo ninguna propuesta ni en streaming ni en televisión". Además, aseguró que "prometo que voy a volver de visita”.

Embed

"Mi último día en Bondi y tengo solo palabras de agradecimiento a Mandarina y a @angeldebritooki por la oportunidad de hacer streaming!", agradeció y nombró a sus colegas " LAS BONDIOLAS AMADAS" y prometió volver a encontarse.