Ángel de Brito anunció la salida de una panelista de su programa: "Ya hay reemplazo"

En su lugar ingresó Damián Popochi Muñoz, el cual se describió como “una persona que derivó en locutor y hoy en día es comunicador, documentarista, cocinero, músico y varias cosas más".

Pero, en este caso, la reemplazante de Dalma será Romina Scalora. "Estoy tan contenta, yo no sé si puedo reemplazar a una Maradona", reveló la protagonista, mientras que la hija de 10 bromeó: “Igual me quería hacer la bardera, la que estaba todo mal pero me cae espectacular. Me cae increíble la Romi".