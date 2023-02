Dady Brieva adelantó detalles de lo que será Peronismo Para Todos

Mariana Genesio Peña en Sobredosis de TV: "Si no fuera por el gobierno kirchnerista, no tendría los derechos que hoy tengo"

"Hay que revitalizar al peronismo. Hay una proscripción y hay una autoproscripción. Es como en La Metamorfosis, de (Franz) Kafka. Cuando te dicen que sos un animal, sos un animal, vos te terminas creyendo que sos un animal. Entonces ya no ladras, ya no movés la cola para que el patrón no se enoje. Y te hacen perder la naturaleza", comentó Brieva.