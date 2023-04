Cuatro exintegrantes de Gran Hermano 2022 tendrán su programa en Telefe: cuando arranca

Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila la Tora Villar y Walter Santiago, serían los elegidos por las autoridades para hacer un programa de radio con streaming, según informó La Pavada. Los dos primeros son finalistas, la tercera es una de las últimas eliminadas y Alfa es el personaje más emblemático.

Si bien no hay fecha de estreno confirmada, se sabe que será emitido desde el streaming room, lugar inaugurado en abril del 2021. Ahí mismo se hacían los stream de Juariu y Diego Poggi durante las noches de las galas y post programas.

Marcos Ginocchio de Gran Hermano fue criticado por Yeyo De Gregorio y sus fanáticos lo dejaron mal parado

El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, recibió una falta de respeto por parte del conductor radial Yeyo De Gregorio y sus fanáticos le apuntaron muy fuerte en las redes sociales. Ante esto, el líder del programa Biri Biri decidió realizar un descargo en su Twitter y buscó calmar las aguas.

Yeyo de Gregorio tweet Marcos Ginocchio Gran Hermano Twitter

Por la inmensa cantidad de publicaciones contra el conductor de la radio República Z, este decidió hacer mención al tema a través de Twitter y apuntó contra el público. "Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay, no soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento, el pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al fútbol con nosotros, es un amor, no inventen giladas", expresó en medio del escándalo.