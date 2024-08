Cuáles son las dos microbikinis que Dua Lipa lució en la playa y marcó la tendencia del estampado

Dua Lipa captó la atención de sus seguidores al mostrar sus elecciones de microbikinis y adelantó la moda de la próxima temporada. Estos conjuntos se destacaron por los estampados que serán tendencia. Tras su participación en el Sunny Hill Festival en Kosovo, la artista aprovechó un merecido descanso y compartió con sus fans una serie de imágenes en las que posó co n trajes de baño de dos piezas, resaltando los colores y diseños que serán protagonistas en el próximo verano.

En una de las fotos que publicó en su cuenta de Instagram, la cantante se mostró frente a un espejo con una microbikini de base amarilla, adornada con ilustraciones florales en tonos durazno, fucsia y verde . Este conjunto, compuesto por un clásico corpiño triangular con breteles finos y una bombacha tipo taparrabos , contó con un detalle particular: las tiras de la pieza inferior se dejaron ver por debajo de un short de tiro bajo, siguiendo la tendencia del "tanga a la vista" que está entre las novedades de la moda.

dua lipa microbikini Instagram

Para complementar su look, la artista optó por llevar el pelo recogido en una cola de caballo alta y lució un estilo natural, sin maquillaje. Esta elección de moda, aunque casual, mantuvo un equilibrio perfecto con las últimas tendencias.

En otra imagen del mismo carrusel, la intérprete de "Houdini" se mostró recostada junto a una pileta, luciendo otro traje de baño estampado. En esta ocasión, eligió un diseño con rayas en tonos celeste y rojo en la parte inferior, mientras que el corpiño triangular presentaba estrellas en los mismos colores. Este conjunto lo usó hace un tiempo para realizar una presentación de una de las marcas con las que trabaja, por lo que demuestra que es uno de sus favoritos.

Dua Lipa Instagram

En tan solo una hora, la publicación acumuló más de 600 mil "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su estilo y carisma. De esta manera, sigue confirmando que no sólo marca tendencia con su música, sino también con la moda, en donde es una de las principales referencias ya que siemrpe está a la vanguardia.

La microbikini total black que rememoró la China Suárez y es la tendencia para usar en la playa

La China Suárez volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una foto en la que luce una microbikini negra. Con más de 6 millones y medio de seguidores en Instagram, la actriz y cantante sigue marcando tendencia con cada una de sus elecciones de vestuario, y esta vez no fue la excepción.

En esta ocasión, la modelo optó por un traje de baño de dos piezas en color negro, compuesto por un corpiño de corte clásico estilo triángulo, que destaca por su diseño con doble bretel. La parte inferior, una bombacha colaless diminuta, presenta tiras ajustables a los lados, adornadas con apliques metálicos dorados que le añaden su glamour y estilo a su look.

China suarez microbikini Instagram

La foto se la tomó luego de haberse metido al agua, por lo que el pelo lució mojado y corrido hacia atrás. La actriz, además, eligió mostrarse sin maquillaje, resaltando un aspecto natural. La China Suárez acompañó esta imagen con un comentario que agregó en la publicación: "Merezco. Acepto. Recibo. Falta poco para estar en mi elemento". El posteo no tardó en acumular más de 178 mil ‘Me Gusta’ y una gran cantidad de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron y su look y reafirmaron que es una de las máximas referentes de la moda en nuestro país.