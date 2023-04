Cual es la película de Netflix que fue furor por su comedia y ahora volvió al Top 10

Un joven y dulce novio que está por casarse tiene un problema: no tiene amigos y debe conseguir un padrino para su casamiento.

El filme es el primer largometraje que dirige Jeremy Garelick y cuenta con la desopilante actuación de Josh Gad como protagonista de la historia.

Sinopsis de Alquiler de padrinos, la película que vuelve a estar entre las más vistas de Netflix

Un empresario comprometido con una chica hermosa teme admitir que no tiene amigos y contrata los servicios de Best Man Inc. para obtener el apoyo que necesita en su boda. Faltan menos de dos semanas para casarse, y en la urgencia Doug es referido a Jimmy Callahan, propietario y CEO de la compañia que ofrece padrinos halagadores para hombres socialmente aislados y desesperados como él. Mientras el engaño está por ser descubierto, surge una inesperada amistad entre el novio y su padrino falso.

Reparto de Alquiler de padrinos

Los protagonistas de la historia son interpretados por Josh Gad (Doug), Kevin Hart (Jimmy) y Affion Crockett. Completan el reparto Kaley CuocoJorge García (la novia), Dan Gill, Corey Holcomb, Ken Howard, Colin Kane y Cloris Leachman.

Tráiler de Alquiler de padrinos