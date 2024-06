Cuál es la película italiana que sorprendió a todos en Netflix y rápidamente llegó al Top 3 de lo más visto

Estamos hablando de “La herencia tiene un precio”, una trama que sigue al clan familiar Delle Fave, el cual se anima a emprender una disruptiva aventura en Menorca. Además, cuenta con un relato tragicómico y escenarios hermosos para disfrutar a lo largo del rodaje.

Cuando parecía que se había serenado la situación familiar Delle Fave, se vislumbra un nuevo caos en el horizonte. Esta vez provocado por la abuela Giuliana (Fioretta Mari) al informar que dentro de quince días planea su boda con Nunzio (Antonino Bruschetta) en Menorca. Lo acaba de conocer y su hija Anna (Angela Finocchiaro) y su yerno Carlo (Christian De Sica) perciben el peligro. De hecho, descubren investigando que Nunzio es, al parecer, un amenazante estafador matrimonial cuyas varias esposas murieron en circunstancias turbulentas. Pero como Giuliana no les cree, a los Delle Fave sólo les queda una alternativa: deben asesinar al futuro marido de Giuliana antes de que él mismo decida el trágico final.

Embed - The Price of Nonna's Inheritance | Official Trailer | Netflix