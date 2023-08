Crecen los rumores de separación entre Kylie Jenner y Timothee Chalamet

Entre fines de julio y principios de agosto, muchas parejas se vieron afectadas por la influencia de venus retrógrado, desde Rosalía y Rauw Alejandro hasta Tini Stoessel y Rodrigo De Paul . Los famosos de Hollywood también dicen presente, ya que en los últimos días los rumores de separación entre Kylie Jenner y Timothee Chalamet no paran de crecer.

La pareja jamás se mostró públicamente durante los 7 meses de relación pic.twitter.com/IpmN5MNORD — fefe (@fedeebongiorno) August 2, 2023

Según el sitio web Life & Style una fuente llegada a la reconocida modelo Kylie Jenner, la pareja se habría separado siete meses después de que comenzaran los rumores de que ambos habían entablado una relación. Sin embargo, ni Jenner y Chalamet se pronunciaron al respecto ni se mostraron juntos en público.

"Ella le dice a la gente que las cosas entre ellos naturalmente se esfumaron porque ambos están ocupados y viajando", explicó la fuente para Life & Style y añadió, que "pero los amigos susurran que Kylie fue abandonada".

Además señaló que Timothée fue el primer chico con el que realmente pasó tiempo después de separarse de Travis Scott e incluso le presentó a su familia.

Ambas estrellas fueron relacionadas amorosamente aproximadamente 25 de enero, durante el desfile de Jean-Paul Gaultier en la Semana de la Moda de París. Varios meses después, los rumores crecieron cuando la camioneta de Kylie Jenner fue vista en las afueras de la mansión en Beverly Hills de Chalamet.

Cami Homs rompió el silenció tras el escándalo: "No le cierro la puerta a tener hijos"

En medio de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Camila Homs fue invitada a Desayuno Americano en la previa del Bailando 2023 y opinó sobre su futuro. “No descarto tener más hijos”.

En cuanto a la ruptura de su exnovio con la artista aseguró que “no se la esperaba”. “Nunca hablé con ella. Tampoco con mis hijos compartieron mucho. Por un momento puntual, me enoje muchísimo”, expresó a Pamela David.

Luego hizo un mea culpa sobre su reacción durante el inicio de la relación de Tini y De Paul: “No me gustó para nada verme en ese lugar. Me arrepiento de algunas cosas que dije… Se habla muchísimo más y nada que ver con la realidad”.

Luego apuntó contra las tinistas: “Re bailo Tini, son temones. Ir al recital es como mucho, pero bailar, lo bailo. Si voy a un recital capaz me linchan. Los fanáticos son pesados”.

Por su parte, en cuanto a su futuro aseguró que respecto a tener más hijos: “No le cierro las puertas completamente. Estamos hace poquito y mi bebé es muy chiquito”.