Coti Romero apuntó sin piedad contra Conejo Quiroga: "Te voy a tener que mandar un carta documento"

“¿Sabés que me pasa? Me pone te extraño, te amo y a mí me hizo llorar un montón. Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente. Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. Literalmente”, disparó.

Fue entonces cuando Cone quiso poner paños fríos a la situación: “Me pareció que más allá de lo que pasó estaría bueno que nos llevemos bien. y el mail que le mandé ayer, tiene razón, porque le dije ‘te amo, te extraño’”.

“La gente dice que soy mala, pero a mí me hace re mal. Te haces el buenito delante de la cámara, pero nadie sabe todo lo que sos, Alexis. Estoy cansada de eso y no sé cómo más decirte. Te lo dije por privado, te lo dijo mi mamá, te voy a mandar una carta documento, es lo último”, expresó Coti.

Durante la coreografía, Cone besó a su bailarina y eso provocó un doble escándalo en la pista del Bailando 2023. "Igual ya lo había visto antes, no con ella. Estoy acostumbrada a los besos de otras personas con él", indicó Coti.

Revelaron el motivo por el que Coti Romero de Gran Hermano terminó en la comisaría

Previo a las elecciones,Coti Romero acudió a la comisaría y fue fotografiada por un usuario que le envió a LAM. “¿Qué fue a hacer? Solo respuestas incorrectas”, expresó Ángel de Brito al compartir la imagen.

“¿Sabés por qué Coti fue a la comisaría el otro día?”, le consultaron y reveló con una simple frase: “Fue a hacer el cambio de domicilio”.